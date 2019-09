Neroverdi ospiti all'Olimpico per la terza giornata di campionato.

12/09/2019

Roma-Sassuolo, match valido per la 3ª giornata di Serie A, è il match in programma domenica 15 settembre allo Stadio Olimpico, fischio d'inizio alle ore 18. La squadra di Fonseca non ha ancora vinto in campionato: solo due pari per i giallorossi, contro Genoa e Lazio. Il Sassuolo, invece, dopo aver perso l'esordio contro il Torino, ha superato la Sampdoria in casa nel turno precedente.

Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo

Getty Images Kolarov è uno dei trascinatori della Roma in questo avvio di stagione

Fonseca è costretto a cambiare le carte in tavola, complici gli infortuni di Under e Perotti. Spazio dunque a Mkhitaryan sulla sinistra, con Pellegrini in mezzo. A centrocampo Cristante farà coppia con Veretout. Nel Sassuolo confermato il tridente d'attacco con Berardi, Caputo e Boga, mentre a centrocampo resta il ballottaggio Duncan-Locatelli.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Boga.

Dove vedere Roma-Sassuolo in TV e streaming

Roma-Sassuolo sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Roma-Sassuolo in streaming bisogna collegarsi a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, oppure a Now TV, la web TV accessibile tramite abbonamento.

Roma-Sassuolo: info biglietti e prezzi

I biglietti per Roma-Sassuolo sono disponibili attraverso il sito ufficiale della Roma www.asroma.com/it/tickets/buy-tickets, oppure, in alternativa presso gli AS Roma Store e i punti vendita VivaTicket abilitati. Di seguito i prezzi dei biglietti per Roma-Sassuolo: