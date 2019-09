Ha appena segnato quattro gol contro la Lituania e ora vuole esultare anche con la maglia della Juventus. La pausa delle Nazionali ci restituisce un Cristiano Ronaldo più in forma che mai dopo il poker messo a segno col suo Portogallo. Proprio del numero 7 bianconero ha parlato un allenatore che lo ha allenato al Real Madrid, José Mourinho:

Cristiano Ronaldo non mi sorprende affatto, quello che fa per me non rappresenta alcuna sorpresa. Ha 34 anni, è un grande giocatore, gioca in una squadra di assoluto livello e con grandi ambizioni. In termini genetici, è un caso di studio, ma andrebbe approfondita anche la sua mentalità