L’attaccante belga traccia un primo bilancio della sua esperienza in nerazzurro.

di Redazione Fox Sports - 12/09/2019 22:41 | aggiornato 12/09/2019 22:46

Romelu Lukaku ha parlato delle prime settimane trascorse da giocatore dell'Inter. Lo ha fatto ai microfoni di ESPN UK:

Questa potrebbe rivelarsi la squadra giusta per me, per l'amore che provo per l'Italia e che ho per questo club. Non volevo più stare in Inghilterra. Ho trovato un grande gruppo e abbiamo con noi il leader indicato per portarci nella posizione che meritiamo. La società è ambiziosa e voglio che torni dove merita grazie anche al mio contributo

L'attaccante belga ha proseguito:

Non penso che bisogni vincere per forza qualcosa adesso. Abbiamo allenatore nuovo, squadra nuova, modulo nuovo. Ragioniamo partita per partita, per il momento stiamo imparando e faremo battaglia in ogni gara

Su Antonio Conte:

Sa rendere un gruppo una squadra. Sembra di essere qui da tanti anni con i nuovi arrivati ed è una cosa strana a pensarci

Sulla lingua:

Devo imparare bene diverse parole in italiano perché i dettagli cambiano da lingua a lingua. È fondamentali potermi esprimere chiaramente con i miei compagni e che ci sia una perfetta comprensione

Su Alexis Sanchez:

Non ci sono giocatori come lui al mondo, abbiamo fatto bene a Manchester ma non era il momento giusto per giocare lì: ci sono stati troppi cambiamenti

Anche Alexis Sanchez ha rilasciato alcune dichiarazioni: