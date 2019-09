Uno stadio particolare, il Franchi, per Maurizio Sarri. Proprio qui infatti perse alla guida del Napoli due anni fa in una sfida decisiva per la lotta Scudetto con la Juve. Ma adesso tutto è cambiato e c'è voglia di pensare solo al futuro.

A confermarlo è stata la stessa Juventus, che ha annunciato la presenza di Sarri nella conferenza stampa di domani per presentare il match contro i viola, in programma sabato 14 settembre al Franchi di Firenze alle ore 15.

