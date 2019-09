Improta, dirigente Juve Stabia: "Quagliarella vuole chiudere qui"

Una volta salutata la Sampdoria, quindi, Quagliarella potrebbe indossare la maglia della squadra di cui è tifoso e per cui ha fatto anche l'abbonamento per il prossimo campionato. Il suo contratto con i blucerchiati scadrà nel 2020, quando avrà 37 anni. Potrebbe essere il momento ideale per tornare a casa.

Mi sono trovato a parlare personalmente con lui - ha dichiarato Importa, come riportato da Il Secolo XIX - e ci siamo fatti una promessa che riguarda questa città. Prima di smettere, Fabio vorrebbe indossare la maglia della Juve Stabia e un calciatore come lui che dice queste cose per tutti i cittadini di Castellammare deve essere motivo di orgoglio. Sarebbe la favola a lieto fine che tutti vorrebbero

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK