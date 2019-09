Il francese piace a Zidane e potrebbe partire la prossima estate di fronte a un'offerta irrinunciabile. E il Sun conferma: "Già trovata l'intesa".

di Andrea Bracco - 12/09/2019 15:43

Prima era Paul Pogba, in seguito Cristian Eriksen, poi Donny van de Beek. Che il Real Madrid abbia cercato disperatamente un centrocampista durante la sessione estiva di mercato non è di certo un mistero. Avere un po' di qualità in più da schierare in mezzo al campo è sempre stato uno dei capisaldi per Zidane, alle prese con un inevitabile cambio generazionale nella zona nevralgica del gioco madridista. Con Modric e Kroos che cominciano ad avere una certa età, è sembrato naturale per il tecnico francese chiedere uno sforzo a Florentino Perez. Il presidente ha provato più volte ad affondare per il francese, poi ha chiesto il danese al Tottenham e infine approcciato l'Ajax per il classe 1997.

Risposte? Tutte uguali: servono i soldi. Tanti, soprattutto se sei le Merengues e in estate hai sfondato il muro dei 400 milioni di euro investiti solo in entrata, peraltro monetizzando poco con gli esuberi e tenendoti in casa gente che, almeno alla vigilia della stagione, non faceva dichiaratamente più parte del progetto tecnico castigliano. Ma le vie del calciomercato sono infinite e così, anche se i succitati rimangono obiettivi di primissimo piano, ecco spuntare dall'Inghilterra un nome nuovo per la mediana dei Blancos.

Si tratta di N'Golo Kante, leader della mediana del Chelsea e uno dei motorini più inesauribili attualmente in giro per l'Europa. Dopo aver aiutato in maniera decisiva il Leicester nell'irripetibile cavalcata verso la vittoria della prima Premier League della propria storia, il francese si è trasferito ai Blues su richiesta di Antonio Conte, che lo ha messo al centro di quella squadra che poi tornerà finalmente in vetta all'Inghilterra a fine stagione. Ma quei tempi sono lontani: dalle parti di Stamford Bridge è tempo di spending review e Roman Abramovic, dopo aver già ceduto Eden Hazard, si prepara a impacchettare un altro dei suoi gioielli.

Real Madrid, asse di mercato con il Chelsea: c'è l'accordo per Kante?

Secondo quanto riportato dal Sun, uno dei quotidiani più vicini alle vicende del Chelsea, il Real Madrid potrebbe avanzare a breve un'offerta da 100 milioni di euro tondi tondi per bloccare di fatto il giocatore, anticipando una concorrenza agguerrita rappresentata in primis dal PSG. Gli inglesi danno addirittura già per scontato un accordo tra le parti, il che confermerebbe quanto buoni siano i rapporti tra gli spagnoli e i londinesi. D'altronde, a pochi mesi da un affare che ha fatto tutti felici come quello di Hazard, non potrebbe essere altrimenti.

A 28 anni Kante potrebbe comunque spingere per andare altrove per ritagliarsi un nuovo, fiammante capitolo di una carriera per ora sempre proseguita in crescendo. Nelle Merengues attuali, un centrocampista con le sue caratteristiche darebbe una grande mano. Lo sa Florentino, ma soprattutto lo sa Zidane, che se n'è invaghito dopo il grandissimo Mondiale disputato (e vinto) nel 2018 con la maglia dei Galletti.

L'eventuale passaggio dell'ex Leicester sulla sponda bianca del Manzanarre non sarebbe comunque il primo affare di mercato recente che va a concludersi tra due società molto amiche: se l'estate scorsa è stato il turno del già citato Hazard, prima ancora il Real Madrid si era portato a casa un portiere di caratura mondiale come Thibaut Courtois, pagandolo solo 35 milioni di euro. Tornando più indietro con la macchina del tempo, va ricordato quando - nel 2012 - Michael Essien lasciò Londra per la capitale spagnola, lo stesso percorso fatto in precedenza da Ricardo Carvalho e Arjen Robben.