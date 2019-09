Joao Mario: "Io e l'Inter non siamo pensati per stare insieme"

Sarebbe bello veder giocare Lautaro con Messi al Barcellona. È stato molto bello vederlo giocare in quel modo con l'Argentina di Scaloni, l'ho visto completamente rilassato e felice. Prima di andare all'Inter gli ho detto che l'adattamento al nuovo campionato non gli sarebbe costato così tanto. Ogni volta lui realizza quello che si propone di fare, è fatto così. Non è facile entrare a San Siro e giocare come se ci si trovasse nel cortile di casa

