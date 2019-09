Cagliari, infortunio al polpaccio per Nainggolan

Le sensazioni sono tutt'altro che positive, si teme che l'ex Roma possa restare ai box per circa un mese. Se così fosse, salterebbe le partite contro Parma, Genoa, Napoli, Hellas Verona e Roma prima di fare il suo ritorno il 20 ottobre, nella sfida contro la SPAL fissata dopo la seconda pausa stagionale per le nazionali.

Il Cagliari perde Radja Nainggolan. Il centrocampista belga si è procurato un infortunio al polpaccio in allenamento e sarà così costretto a saltare il match che i sardi disputeranno in casa del Parma domenica 15 settembre al Tardini.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK