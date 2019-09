L'attuale attaccante della Fiorentina parla dell'ex compagno di squadra.

12/09/2019

In un'intervista concessa a La Repubblica, Kevin-Prince Boateng ha affrontato diversi argomenti tra cui Ousmane Dembelé, suo ex compagni di squadra nel Barcellona. Pagato ben 150 milioni di euro dai blaugrana, il francese non è ancora riuscito a imporsi definitivamente.

Dembelé - ha esordito Boateng - è un ragazzo molto calmo, non parla tanto. Per me è ancora come un bambino, devi prenderlo così com’è. Ci sono giocatori che arrivano in ritardo agli allenamenti in segno di sfida ma per lui il discorso da fare è diverso. È proprio un ragazzino. Uno che però guadagna molti soldi e ha una grande visibilità pubblica

L'attaccante della Fiorentina ha aggiunto: