Joe Barone fa un passo indietro e chiarisce tutto. A due giorni da Fiorentina-Juventus, big match della terza giornata di Serie A, il braccio destro di Rocco Commisso spiega le parole pronunciate sul presunto giro di campo con Andrea Agnelli prima della sfida contro i bianconeri:

Ho rilasciato un'intervista, la mia era chiaramente una battuta e mi sono anche messo a ridere. Io ho saltato al coro "chi non salta è juventino", quindi un giro di campo con Agnelli neanche per due miliardi di dollari lo farei. So al 100% che non lo farei ma non per i tifosi, piuttosto per me stesso e per il lavoro che sto facendo. I nostri tifosi vanno protetti, ci sono tante storie su di loro, ma se sbaglia qualcuno non vuol dire che sbagliano tutti