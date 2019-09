Nuova terza maglia del Barcellona, come in Coppa delle Coppe 1997

Il 14 maggio 1997 un rigore del Fenomeno Ronaldo piegava la resistenza del Paris Saint-Germain e consegnava la Coppa delle Coppe al Barcellona, nella finale dello stadio De Kujp di Rotterdam. Quella sera il Barça indossava la maglia da trasferta, che spiccava per un colore celeste e bordi blaugrana tornati in auge in questa stagione e celebrati dalla nuova terza maglia del club.

La nuova divisa, infatti, ripropone le tonalità di quella stagione e, come altri modelli firmati da Nike quest'anno, riporta in prima fila lo stile e il design degli anni '90, con finiture e tagli meno aderenti e una vestibilità più comoda, anche adatta alla vita di tutti i giorni. Non è la prima volta dal 1997 che il Barcellona veste in celeste: era già successo con le maglie da trasferta nel 2007/08, nel 2010/11 e nel 2015/16, ma mai con richiami così celebrativi al passato.

La nuova terza maglia del Barcellona è celeste, con bordi blu nelle maniche e un colletto a polo con scollo a V e doppia riga blaugrana. Il modello della maglia replica chiaramente le divise del glorioso decennio che sdoganò i colori e la vestibilità globale delle maglie da calcio, ma rispecchia anche recenti fasti europei e l'identità stessa del club con l'inserimento di dettagli peculiari.

Firmata da Nike, che ha inserito il proprio logo del modello "Futura" (un altro classico degli anni '90) come già visto in altre terze maglie di questa stagione, la nuova terza divisa del Barcellona richiama immediatamente alla memoria le serpentine del Fenomeno Ronaldo nella stagione 1996/1997, quando José Mourinho era assistente dell'allenatore inglese Bobby Robson.

