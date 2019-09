Clamoroso epilogo dopo un finale convulso nella semifinale del King ot the Ring.

11/09/2019

Ancora una volta, così come accaduto ieri con Raw, è il Madison Square Garden di New York a ospitare l'ultima puntata di SmackDown prima del prossimo PPV della WWE, Clash of Champions (il PPV che vi racconteremo in diretta scritta qui su FOXSports.it nella notte tra domenica 15 e lunedì 16).

Una puntata da ricordare, perché sancisce il ritorno di The Undertaker nel roster blu della WWE, come anticipato da settimane a livello ufficiale dalla world wrestling entertainment. E poi ci sarà la seconda semifinale del torneo King of the Ring, che determinerà chi sfiderà Baron Corbin a COC.

I due sfidanti sarebbero stati Chad Gable ed Elias, ma quest'ultimo è rimasto vittima di un infortunio e sarà costretto a dare forfait. Cosa farà la WWE per sopperire a questa assenza? E poi, cosa farà Roman Reigns per vendicarsi di Rowan dopo l'attacco subito martedì sera?

WWE Shane McMahon e Kevin Owens a WWE SmackDown

WWE SmackDown, 10 settembre 2019

Ultimo punto su cui si concentrano le anticipazioni, poi, riguarda il campione Kofi Kingston, che tornerà laddove nel 2009 schiantò su un tavolo Randy Orton. Come proseguirà la loro rivalità? Questo e molto altro nella rubrica a cura di FOXSports.it WWE-ek SmackDown, dove troverete WWE News e Highlights della puntata di SmackDown di martedì 10 settembre 2019.

The Undertaker risponde alla mancanza di rispetto di Sami Zayn

Dopo aver interrotto The Undertaker, Sami Zayn riceve una Chokeslam dal Deadman.

The Miz vs Andrade

Dopo essere venuti a sapere che Shane McMahon prenderà il posto di Elias a King of the Ring, The Miz e Andrade vengono interrotti dall'Intercontinental Champion Shinsuke Nakamura, che mettere nel mirino ancora The Awesome One prima della loro sfida a WWE Clash of Champions.

Mandy Rose vs Nikki Cross

Mandy Rose affronta Nikki Cross prima che la sua squadra, Fire & Desire affrontino le WWE Women’s Tag Team Champions a WWE Clash of Champions.

Kofi Kingston e Randy Orton, la storia si ripete al MSG

La storia si ripete al Madison Square Garden quando il campione WWE effettua un leg drop su The Viper posizionato su un tavolo.

Confronto tra Roman Reigns e Rowan

The Big Dog interrompe Erick Rowan, per prendersi la sua vendetta dopo gli attacchi subiti nelle ultime settimane.

Bayley vs Ember Moon

La campionessa di SmackDown affronta la War Goddess.

Semifinale King of the Ring: Shane McMahon vs Chad Gable

Con Kevin Owens arbitro speciale (e la promessa che gli sarà cancellata la multa da 100mila dollari se "farà le cose per bene"), si disputa la seconda semifinale del torneo King of the Ring, trs Chad Gable e il sostituto di Elias, Shane McMahon. E l'incontro si trasforma in un 2-out-of-3 Falls Match. A vincere è comunque Chad Gable e Shane licenzia Kevin Owens...