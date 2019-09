Valencia, Marcelino esonerato: lo ha deciso Peter Lim

In casa Valencia potrebbe saltare anche il direttore generale Mateu Alemany, finito sul banco degli imputati. Ricordiamo che il Valencia in questa stagione disputerà la Champions League (è stato inserito nel Gruppo H con Ajax, Chelsea e Lille).

Successivamente il proprietario del Valencia, senza nemmeno consultare i dirigenti, ha optato per l'allontanamento del tecnico spagnolo arrivato nel 2017 e che nell'ultima stagione ha condotto la squadra al quarto posto. Per sostituirlo è stato scelto Albert Celades, che in passato ha ricoperto nella Spagna il ruolo di assistente di Fernando Hierro durante i Mondiali di Russia 2018.

Il Valencia cambia allenatore dopo appena tre giornate di campionato in cui ha collezionato una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Il patron del club spagnolo, Peter Lim, ha infatti deciso di esonerare Marcelino dopo una riunione d'emergenza andata in scena a Singapore a cui ha preso parte anche il presidente Anil Murthy.

