Serie A: infortunati e squalificati squadra per squadra

Club per club, ecco la tabella aggiornata con tutte le defezioni in chiave campionato e i probabili tempi per il ritorno a disposizione dei giocatori fermi ai box.

di Andrea Bracco - 11/09/2019 09:51 | aggiornato 11/09/2019 09:57

La Serie A entra finalmente nel vivo. Il massimo campionato riparte con tutte le squadre che, ancora una volta, andranno al disperato inseguimento della Juventus. Gli otto volte campioni d'Italia sono i favoriti per lo Scudetto, ma dietro c'è tutto un sottobosco di squadre pronte a dar loro battaglia. Ormai da anni i calciatori bianconeri fanno le fortune di ogni appassionato di Fantacalcio: assicurarsi i campioni juventini significa partire con un bel vantaggio sulla concorrenza, visto che la Vecchia Signora ha di recente infranto ogni record possibile.

Arrivato in Italia nell'ormai lontano 1990, rappresenta uno dei giochi più famosi del mondo associati allo sport. In Italia si è espanso a macchia d'olio soprattutto a partire dal 1994, grazie a un noto quotidiano sportivo milanese che - grazie alla propria risonanza nazionale - permise agli italiani di partecipare a una sorta di torneo nazionale, tutti contro tutti. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia: sono state inventate diverse varianti, pubblicati libri, inaugurati siti internet a tema sui quali è possibile reperire informazioni dettagliate per non sbagliare nemmeno una scelta di formazione.

L'ostacolo più complicato per giocare il Fantacalcio è rappresentato dai tanti infortuni e squalifiche che possono capitare ai componenti della rosa di un singolo giocatore. Le squadre sono di solito composte da 23 elementi e, con spese poco accurate in fase d'asta, ci si potrebbe ritrovare nella situazione di dover sostituire uno o più titolari assenti per una o più settimane. Parlando di un gioco dove influiscono molto fortuna e cura dei dettagli, il filo tra vittoria e sconfitta è sempre molto sottile.

Mario Balotelli, fiammante rinforzo estivo del Brescia: ha saltato le prime quattro partite di Serie A a causa di una squalifica maturata in Francia

Fantacalcio: squalificati e infortunati della Serie A

Così una guida dettagliata di tutti gli infortunati e gli squalificati turno per turno ve la dà FoxSports. In questa pagina troverete sempre informazioni aggiornate per quanto riguarda le assenze, divise squadra per squadra. I club sono pubblicati in ordine alfabetico, ma per consultarne uno in particolare vi basterà cliccare sul menu che trovate poco sopra, in modo da non perdervi nessun cambiamento dell'ultim'ora.

Atalanta

Squalificati: nessuno

Infortunati:

Castagne (rientro metà settembre)

Rafael Toloi (da valutare)

Bologna

Squalificati: nessuno

Infortunati:

Danilo (inizio ottobre)

Brescia

Squalificati:

Balotelli (2 turni, salta Bologna e Udinese)

Infortunati:

Cistana (da valutare)

Magnani (da valutare)

Viviani (da valutare)

Martella (metà settembre)

Ndoj (inizio ottobre)

Torregrossa (inizio ottobre)

Cagliari

Squalificati: nessuno

infortunati:

Cragno (gennaio 2020)

Faragò (fine ottobre)

Pavoletti (aprile 2020)

Fiorentina

Squalificati: nessuno

Infortunati:

Benassi (da valutare)

Rasmussen (da valutare)

Genoa

Squalificati: nessuno

Infortunati:

Cassata (fine settembre)

Sturaro (fine settembre)

Inter

Squalificati: nessuno

Infortunati: nessuno

Juventus

Squalificati: nessuno

Infortunati:

Chiellini (marzo 2020)

De Sciglio (metà settembre)

Perin (data indefinita)

Pjaca (fine settembre)

Lazio

Squalificati: nessuno

Infortunati: nessuno

Lecce

Squalificati: nessuno

Infortunati: Lo Faso (da valutare)

Fiamozzi (da valutare)

Meccariello (fine settembre)

Milan

Squalificati: nessuno

Infortunati:

Biglia (metà settembre)

Caldara (metà ottobre)

Napoli

Squalificati: nessuno

Infortunati:

Insigne (metà settembre)

Milik (da valutare)

Tonelli (da valutare)

Parma

Squalificati: nessuno

Infortunati: nessuno

Roma

Squalificati: nessuno

Infortunati:

Zappacosta (inizio ottobre)

Under (metà ottobre)

Perotti (fine ottobre)

Sampdoria

Squalificati:

Ronaldo Vieira (1 turno, salta Napoli)

Infortunati:

Maroni (metà settembre)

Sassuolo

Squalificati: nessuno

Infortunati:

Rogerio (inizio ottobre)

Spal

Squalificati: nessuno

Infortunati:

Fares (febbraio 2020)

Torino

Squalificati: nessuno

Infortunati:

Ansaldi (inizio ottobre)

Udinese

Squalificati: nessuno

Infortunati:

Ter Avest (da valutare)

Verona

Squalificati: nessuno

Infortunati: