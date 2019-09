Il tecnico più a rischio sembra essere Vincenzo Montella, che con la Fiorentina è ancora a quota 0 punti dopo due giornate. In pericolo anche Liverani a Lecce.

di Franco Borghese - 11/09/2019 11:24 | aggiornato 11/09/2019 11:29

Non c'è tempo da perdere. C'è bisogno di certezze, c'è bisogno di far punti. In Serie A quel che conta sono sempre (e da sempre) solo i risultati. Chi non li porta ne paga le conseguenze. Questo vale a tutti i livelli: da chi ambisce al primo posto in classifica a chi si ritrova ultimo. Sono passate appena due giornate dall'inizio del campionato ma la situazione, per alcuni allenatori, è già piuttosto complicata.

Come riportato dall'agenzia di stampa Agimeg, infatti, i maggiori bookmakers hanno stabilito le quote per gli esoneri dei vari allenatori della Serie A da qui a fine anno solare. I più a rischio sembrano essere Fabio Liverani a Lecce e Vincenzo Montella con la sua Fiorentina. I giallorossi hanno cominciato perdendo 4-0 a San Siro con l'Inter e 0-1 in casa con il Verona. Due sconfitte diverse ma comunque pesanti, che preoccupano molto la società. Non semplice la posizione di Montella, che a Firenze, fra la passata stagione e quella appena cominciata, ha conquistato appena 2 punti in 9 gare. Nel campionato 2019-20 è ancora a quota 0, per questo i Viola riflettono sull'esonero.

Le quote relative al licenziamento di Liverani e di Montella sono molto vicine: 1,83 il primo, 1,85 il secondo. Benché abbia vinto una partita importante non può ritenersi tranquillo nemmeno Juric: il suo Verona è una delle squadre meno attrezzate della Serie A. Al momento è quarto in classifica con 4 punti (conquistati contro Bologna e Lecce), ma alla lunga potrebbe soffrire. La sua quota relativa a un esonero entro il 2019 è 2,00.

Serie A, le quote sugli esoneri degli allenatori

Non è rassicurante nemmeno la posizione di Eusebio Di Francesco alla Sampdoria: il tecnico blucerchiato ha perso 3-0 in casa con la Lazio all'esordio e 4-1 con il Sassuolo alla seconda. Lui il peggiore per quel che riguarda la differenza reti (-6). A salvarlo, al momento, è la trattativa per il cambio di proprietà: la società può passare da Ferrero alla cordata Vialli. Finché non si chiude la trattativa però Di Francesco dovrebbe poter dormire relativamente tranquillo. La quota del suo esonero entro il 2019 è 2,25.

Dovrà probabilmente soffrire anche Eugenio Corini a Brescia: i lombardi hanno conquistato 3 punti pesanti a Cagliari, venendo poi sconfitti a Milano dal Milan. La squadra sembra solida e compatta, ma da neopromossa ogni crisi può essere fatale: l'esonero di Corini si può giocare a 2,50. Leggermente più complicato che vengano cacciati Tudor (Udinese), Maran (Cagliari) e Andreazzoli (Genoa), tutti proposti a 3,00. D'Aversa (Parma) e Semplici (Spal) sono in lavagna a 3,50, esattamente come Fonseca della Roma, per distacco il tecnico più a rischio fra i top club italiani. Non particolarmente alta la quota di Sarri della Juventus (a 5,50 l'esonero entro fine dicembre), mentre il tecnico con la panchina più solida sembra essere Conte, proposto a 20,00. Non quotato l'esonero di Mihajlovic a Bologna. Di seguito tutte le quote: