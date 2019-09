I partenopei ospitano i blucerchiati nel match di sabato pomeriggio.

11/09/2019

Napoli-Sampdoria è la seconda gara della 3ª giornata di Serie A, in programma sabato 14 settembre alle 18 al San Paolo. Gli azzurri di Ancelotti vogliono tornare alla vittoria dopo la debacle dell'Allianz Stadium arrivata al 94' con l'autogol di Koulibaly, ma dovranno superare i blucerchiati di Di Francesco, ancora a secco di punti dopo le sconfitte contro Lazio e Sassuolo.

Napoli-Sampdoria: probabili formazioni

Getty Images Lozano farà coppia con Mertens in attacco

Ancora 4-4-2 per Ancelotti, ma cambiano gli interpreti. Il tecnico dovrebbe lasciare a riposo Insigne: già pronto Zielinski per la fascia sinistra. In attacco invece dovrebbe esserci la coppia Mertens-Lozano. Di Francesco, invece, si affida ancora al 4-3-3 per la sua Samp, scegliendo Gabbiadini e Caprari a supporto di Quagliarella.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens, Lozano.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari.

Napoli-Sampdoria: dove vederla in TV e streaming

Per vedere Napoli-Sampdoria in TV bisognerà collegarsi a Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) o Sky Sport 251. Se voleste vedere Napoli-Sampdoria in streaming, dovrete collegarvi a Sky Go, la piattaforma di streaming riservata agli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web TV accessibile in abbonamento.

Napoli-Sampdoria: info biglietti e prezzi

È possibile acquistare i biglietti per Napoli-Sampdoria presso i punti vendita Listicket abilitati. La vendita dei biglietti online è riservata ai soli possessori della tessera Club Azzurro Card, ed è accessibile attraverso il sito del Napoli, www.sscnapoli.it. Di seguito i prezzi dei biglietti per Napoli-Sampdoria