9 gol in 13 partite : questo il ruolino di marcia di Lautaro Martinez con la nazionale argentina. Può gioire il Tata Martino, alle prese con un ricambio generazionale all'interno della Selección, potrà gioire sicuramente Antonio Conte, che davanti a sé ha la missione 'impossibile' di interrompere l'egemonia della Juventus in Serie A. Ma con un Lautaro così, ci sono tanti buoni motivi per essere ottimisti.

E alla dodicesima partita il Messico interrompe la sua striscia d'imbattibilità. Era il 21 novembre 2018 quando i gol di Icardi e Dybala decisero l'amichevole contro la nazionale di Juan Carlos Osorio. Dieci mesi dopo, è ancora l'Argentina a regalare una serata amara a El Tricolor, che con il nuovo commissario Gerardo Martino non aveva ancora conosciuto la sconfitta. E sul suo cammino non aveva ancora incontrato Lautaro Martinez .

