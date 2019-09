Le bianconere di Rita Guarino attese da una partita durissima contro le finaliste della passata stagione. Una vittoria al Moccagatta viene quotata a 11.

11/09/2019

Speranze ridotte al lumicino e una partita sulla carta proibitiva. La Juventus ospita questa sera al Moccagatta il Barcellona nella gara d'andata dei sedicesimi di finale di Champions League Femminile. Una gara proibitiva per le ragazze allenate da Rita Guarino, che si scontrano contro una delle maggiori accreditate per la vittoria finale dietro al Lione dominatore incontrastato degli ultimi anni.

Inutile negarlo, nel movimento femminile i divari sono molto più accentuati rispetto a quello maschile e in Italia la crescita continua degli ultimi anni non ha però ancora permesso di raggiungere i livelli di Paesi che sono partiti con largo anticipo. A dimostrare la teorica supremazia del Barcellona vengono in soccorso anche le quote del match di scena stasera, che parlano di un possibile dominio blaugrana. Secondo Betclic, un successo in casa della Juventus questa sera viene quotato 11.25 (Snai paga 9.25), mentre un trionfo del Barcellona non arriva nemmeno a 1.30.

Secondo i bookies sarà un dominio assoluto delle catalane: una non sconfitta bianconera è a quota 3.65 (con pareggio o vittoria per le ragazze di Guarino), mentre per il risultato più probabile è il 2-0 o 3-0 a favore della squadra ospite. Ancora: che la partita finisca senza gol fatti dal Barcellona e con a segno solo Gama e compagne è quotato a 18.50. Cifre che parlano di un divario sulla carta insanabile, ma come ha ribadito in questi giorni il tecnico Lluìs Cortés mai sottovalutare un avversario con individualità importanti. Perché è vero, la Juve parte dietro, ma sicuramente spinta anche dall'incitamento del Moccagatta venderà carissima la pelle.