Il centrocampista portoghese, appena passato alla Lokomotiv Mosca, ha parlato dell'esperienza in nerazzurro e non solo.

di Redazione Fox Sports - 11/09/2019 12:08 | aggiornato 11/09/2019 12:13

Era arrivato nel 2016 dallo Sporting per ben 45 milioni di euro, se n'è appena andato alla Lokomotiv Mosca con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro.

Joao Mario ha salutato l'Inter e ora spera di rilanciarsi in Russia. Proprio il centrocampista portoghese ha parlato a O Jogo parlando dell'esperienza in nerazzurro e non solo:

Ci sono cose che non sono pensate per stare insieme. Ho scelto la Lokomotiv Mosca perché non volevo tornare un'altra volta in Portogallo. Tornare a casa, nel club dove sono cresciuto, dove conosco tutto, nella mia comfort zone. Per me non era una cosa entusiasmante

Joao Mario ha proseguito:

Mi hanno presentato un bel progetto, mi hanno fatto capire che erano molto interessati a me, che avrei giocato e ho riflettuto molto perché siamo nell'anno degli Europei e sapevo che avevo bisogno di un progetto in cui sarei sceso in campo regolarmente. Poi giocherò anche in Champions

Ancora sull'Inter: