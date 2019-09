I friulani ospiti dei nerazzurri nell'anticipo del sabato sera.

di Redazione Fox Sports - 11/09/2019 16:49 | aggiornato 11/09/2019 16:54

Inter-Udinese è l'anticipo del sabato sera valido per la 3ª giornata di Serie A. La gara vede i friulani presentarsi a San Siro dopo aver battuto l'altra milanese all'esordio, il Milan, e aver perso in casa contro il Parma. Punteggio pieno, invece, per l'Inter di Conte, che ha superato Lecce e Cagliari nelle prime due giornate.

Inter-Udinese: probabili formazioni

Conte potrebbe dar spazio ai nuovi innesti dal primo minuto, con Sanchez che scalpita per un posto in attacco al fianco di Lukaku. In mezzo al campo Barella è pronto e potrebbe prendere il posto di Vecino. In difesa esordio dal primo minuto per Godin. Tudor non dovrebbe cambiare molto rispetto all'ultima uscita contro il Parma, confermando De Paul dietro l'unica punta Lasagna.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sanchez, Lukaku.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul; Lasagna.

Inter-Udinese: dove vederla in TV e streaming

Inter-Udinese si gioca sabato 14 settembre alle 20.45 a San Siro. La gara, essendo l'anticipo del sabato sera, sarà trasmessa in diretta TV da DAZN, che ha in esclusiva l'appuntamento serale del sabato di Serie A. Per vedere Inter-Udinese in streaming gratis, basta collegarsi a DAZN e attivare il mese di prova offerto dalla piattaforma. Al termine dei 30 giorni gratuiti, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.

Inter-Udinese: info biglietti e prezzi

I biglietti per Inter-Udinese sono acquistabili attraverso il sito ufficiale dell'Inter www.inter.it/tickets, oppure presso i punti vendita convenzionati: l'Inter Store di Galleria Passarella 2 oppure presso gli uffici dello Stadio situati vicino l'ingresso 14. Ecco di seguito i prezzi per Inter-Udinese: