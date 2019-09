La viola ospita i bianconeri per cercare una vittoria che manca da febbraio.

di Redazione Fox Sports - 11/09/2019 11:53 | aggiornato 11/09/2019 11:58

Fiorentina-Juventus è la gara che apre la 3ª giornata di Serie A, dopo la sosta per le nazionali. La squadra di Montella è alla ricerca di una vittoria che manca dallo scorso febbraio, e ci proverà proprio contro i bianconeri di Sarri, che hanno vinto le prime due gare contro Parma e Napoli. La Fiorentina, invece, è ancora a zero punti in due partite dopo le sconfitte con Napoli e Genoa.

Fiorentina-Juventus: probabili formazioni

Getty Images Higuain dovrebbe essere confermato da Sarri al centro dell'attacco

Montella dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Chiesa confermato a destra e Boateng al centro del tridente. Ribery si gioca una chance dal primo minuto con Sottil. Sarri, che dovrebbe essere in panchina dopo la polmonite, utilizzerà lo stesso modulo con Costa, Higuain e Ronaldo davanti.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Ribery.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

Fiorentina-Juventus: dove vederla in TV e streaming

Fiorentina-Juventus, prima gara della terza giornata di Serie A, si gioca sabato 14 settembre alle 15. La gara sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Fiorentina-Juventus in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, oppure in alternativa a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Fiorentina-Juventus: quote 1X2 e pronostico

Il pronostico dei bookmakers per Fiorentina-Juventus è tutto in favore dei bianconeri, con la quota del 2 che arriva a 1.73 su SNAI. L'1 della viola raggiunge invece quota 5.32 su Planetwin. Ma ecco le quote 1X2 e il pronostico di Fiorentina-Juventus:

SNAI

1: 5

X: 3.7

2: 1.73

Planetwin

1: 5.32

X: 3.7

2: 1.69

Bwin

1: 5

X: 3.7

2: 1.67

Betclic

1: 4.98

X: 3.82

2: 1.7