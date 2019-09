A pochi giorni da Fiorentina-Juventus, big match della terza giornata di Serie A in programma sabato 14 settembre alle ore 15, ha parlato a Tuttosport il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, che ha anticipato cosa potrebbe succedere prima del fischio d'inizio:

Agnelli fa il giro di campo come me e Commisso? Se vuole, sabato potremo farlo assieme al Franchi

Su Ribery:

Operazione mediatica? Assolutamente no. Se l’obiettivo fosse stato questo, oltre a Ribery avremmo magari preso altri giocatori importanti e famosi. Franck, invece, fin da giugno era in cima alla nostra lista e questo perché lui è un giocatore che ha ancora tanto da dare, per la classe, l'esperienza, la mentalità vincente. Per far crescere un progetto servono giocatori che hanno vinto tanto. Svelo un aneddoto: dopo la sconfitta col Genoa, Ribery per scaricare la rabbia è rimasto fino a notte fonda al centro sportivo ad allenarsi