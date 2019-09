"Ma davvero Ancelottti voleva uno come Icardi? Meglio Llorente". Parola di Paolo Di Canio, che ai microfoni de Il Mattino è stato interrogato sul mancato trasferimento dell'attaccante argentino tra le fila degli azzurri.

Ma sul serio Carlo voleva uno come lui, incapace di chiedere scusa ai suoi compagni per le parole della moglie-manager? E poi, anche sotto il profilo tecnico: Ancelotti ha bisogno di un centravanti fantasioso come Mertens, Maurito fa gol solo quando il pallone gli arriva con un traversone dal fondo del campo. Per il resto non sa fare nulla di quello che si chiede a un attaccante moderno. E se non segna non dà mai una mano. Non mi stupisce che sia andato nel PSG, che è l'approdo naturale per i campioni senza disciplina