La squadra di Guardiola leggermente in vantaggio rispetto alla concorrenza. Inseguono Barcellona, Juventus e Liverpool, occhio alle sorprese.

di Antonio Gargano - 11/09/2019 11:32

Difficile stilare le reali gerarchie prima che cominci la competizione, ma una prima idea comincia a circolare sulla base dei valori tecnici. I bookmakers puntano a prevedere la squadra che vincerà la Champions League 2019/2020 e le prime quote fanno emergere una favorita di partenza: è il Manchester City di Pep Guardiola, su cui si concentra l'attenzione delle agenzie anche per una questione statistica.

Fermati solo dal VAR contro il Tottenham nei quarti di finale della scorsa edizione, i Citizens avevano assaporato la qualificazione alle semifinali nei minuti di recupero, in una partita pazzesca all'Etihad. La tecnologia ha però annullato il 5-3 che avrebbe portato i campioni d'Inghilterra tra le prime 4 d'Europa, premiando gli Spurs poi sconfitti in finale dal Liverpool.

Guardiola, poi, non approda in finale di Champions League dal 2011, quando col Barcellona si impose per la seconda volta in 3 anni sul Manchester United. Obiettivo mancato col Bayern Monaco post-Heynckes, continua a sfuggire anche col Manchester City: dopo aver stravinto nel football britannico, manca solo l'affermazione in campo europeo: per i bookmakers, questo potrebbe essere l'anno buono.

Champions League, vittoria finale: il Manchester City è la favorita dei bookmakers

Vincente Champions League, le quote dei bookmakers

La vittoria del Manchester City è data a 5,00. Quota bassa ma non troppo, soprattutto per il divario che c'è con le dirette concorrenti. Le squadre indicate come principali rivali dei Citizens sono il Barcellona di Messi, la Juventus di Cristiano Ronaldo e il Liverpool campione in carica. Stando alle quotazioni Sisal, saranno queste 4 a giocarsi il titolo fino alla finale di Istanbul:

Manchester City: 5

Barcellona: 6

Juventus: 7,50

Liverpool: 7,50

Il Barcellona viene indicato come principale rivale del Manchester City

Subito alle spalle del quartetto, ci sono altre squadre di assoluto valore che puntano ad abbassare la propria quota di partenza. Il nuovo Real Madrid di Zidane è la prima della seconda fascia, poi è il turno di PSG, Bayern Monaco, Atletico Madrid e la finalista dello scorso anno, il Tottenham:

Real Madrid: 9

PSG: 12

Bayern Monaco: 16

Atletico Madrid: 25

Tottenham: 25

Zidane in panchina da inizio stagione: il Real Madrid torna una candidata per la vittoria della Champions League?

Chi è a caccia della sorpresa assoluta, poi, può pescare dal quintetto successivo, nel quale entrano in gioco due italiane insieme a Borussia Dortmund, Chelsea e un Ajax a cui i bookmakers non attribuiscono un particolare seguito dopo l'exploit della scorsa stagione:

Borussia Dortmund: 33

Chelsea: 33

Inter: 33

Napoli 33

Ajax: 66

Juventus tra le favorite, Napoli outsider con l'Inter di Conte. Dove arriveranno le italiane?

Le giocate più azzardate, poi, mettono in gioco tutte le altre. Le quote toccano le 3 cifre e nel gruppone rientrano tutte le squadre che difficilmente riusciranno a ritagliarsi uno spazio importante oltre gli ottavi di finale. Con i diversi incroci nei gironi che chiamano in causa le squadre più accreditate, come il terzetto Barcellona-Borussia Dortmund-Inter, dall'ultimo blocco usciranno diverse qualificate alla fase successiva. A fare da capofila c'è l'ultima italiana:

Atalanta: 100

Bayer Leverkusen: 100

Benfica: 100

Lione: 100

Lipsia: 100

Valencia: 100

Zenit: 150

Lille: 250

Shakhtar Donetsk: 300

Salisburgo: 500

Club Brugge: 1000

Dinamo Zagabria: 1000

Genk: 1000

Galatasaray: 1000

Lokomotiv Mosca: 1000

Olympiakos: 1000

Slavia Praga: 1000

Stella Rossa: 1000

Atalanta all'esordio assoluto in Champions: i bergamaschi sul tetto d'Europa paga a 100

La fase a gironi della Champions League partirà ufficialmente tra una settimana, nella due-giorni del 17-18 settembre. Inter e Napoli in casa contro Slavia Praga e Liverpool, Juventus e Atalanta fuori contro Atletico Madrid e Dinamo Zagabria. Un'occasione importante per fare il primo passo verso la qualificazione. Delle quote per la vittoria finale, invece, se ne riparlerà quando il cammino sarà più corto.