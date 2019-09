Parla l'agente dell'attaccante spagnolo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 11/09/2019 15:07 | aggiornato 11/09/2019 17:12

L'agente di José Maria Callejon, Manuel Garcia Quilon, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 soffermandosi sul possibile rinnovo di contratto - in scadenza nel 2020 - del suo assistito con il Napoli:

Il Napoli non mi chiama da oltre un mese, suppongo che ci risentiremo in questi giorni visto che ormai il calciomercato si è concluso. È stata avanzata una prima proposta, ma non ha soddisfatto le condizioni di José

Olte a Callejon, anche un altro pilastro della rosa di Carlo Ancelotti come Dries Mertens è in scadenza nel 2020. E anche per il belga il rinnovo sembra tutt'altro che vicino. Ma di tempo per parlarne ce n'è eccome. Ora la testa degli azzurri è sul campo e sul prossimo incontro che li vedrà opposti alla Sampdoria, sabato 14 settembre alle ore 18 al San Paolo.