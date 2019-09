Centrocampista offensivo classe 1999 del Bayer Leverkusen, abbina qualità tecnica e forza. Si è messo in luce con la Germania, affronterà i bianconeri in Champions League.

di Luca Guerra - 11/09/2019 11:19 | aggiornato 11/09/2019 11:24

Il filo diretto che lega la Juventus alla Germania potrebbe non esaurirsi a Sami Khedira ed Emre Can, rispettivamente in rosa dal 2015 e dal 2018. Tra le idee del calciomercato bianconero per il futuro c'è un nome che nonostante la giovane età è già protagonista con le maglie di Bayer Leverkusen e nazionale tedesca: quello di Kai Havertz.

Centrocampista nato l'11 giugno 1999, a soli 20 anni Havertz ha già messo insieme 104 presenze, 28 reti e 23 assist tra i professionisti. Con la maglia del Bayer Leverkusen il 20enne di Aachen ha superato diversi primati: più giovane debuttante nella storia della Bundesliga, più giovane ad aver toccato quota 50 presenze nel massimo campionato tedesco, più giovane marcatore nella storia del Bayer Leverkusen.

Numeri che attestano una qualità tecnica "speciale", tanto per usare le parole di Matthias Sammer, che fa di Havertz "il talento più grande dai tempi di Toni Kroos" nel Bayer, come assicurato dal suo allenatore a Leverkusen, Heiko Herrlich. Commenti confortanti, che hanno spinto la Juventus a studiare da vicino - come spiega Tuttosport - Havertz nelle partite giocate con la maglia Germania contro Olanda e Irlanda del Nord, in cui il 20enne ha giocato due spicchi di gara (29 minuti contro gli Orange, 22 a Belfast) dando però la sensazione di poter cambiare marcia alla squadra di Low.

Calciomercato, Kai Havertz nel mirino della Juventus: sfiderà i bianconeri l'1 ottobre

Calciomercato, Havertz e la Juventus: appuntamento il 1° ottobre allo Stadium

Capitano della Germania Under 19 e vincitore della medaglia d'oro Fritz Walter, assegnata al miglior Under 19 della Bundesliga, Havertz non difetta certo di personalità. Nasce come trequartista, ma nella manovra del Bayer è spesso e volentieri l'engache: si abbassa sulla propria linea di centrocampo e si prender la responsabilità di avviare l'azione. Talento classico unito a un’intelligenza moderna, Kai per sua stessa ammissione si ispira a Mesut Ozil, creatore di gioco spesso nei radar del calciomercato bianconero negli ultimi anni. Rispetto al connazionale, ha più centimetri (è alto 1,89) e maggiore presenza in fase difensiva. L'occasione per vederlo in prima fila la dirigenza della Juventus l'avrà l'1 ottobre: è allora che Havertz sarà allo Stadium da avversario nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Kai Havertz festeggia una rete con il Bayer Leverkusen

La valutazione e le altre idee di mercato della Juventus

Quanto costa Kai Havertz? Il Bayer Leverkusen non ha mai fissato un prezzo preciso per il cartellino del suo gioiello, ma i siti più attendibili sulla scena calcistica europea - Transfermarkt su tutti - lo valutano tra i 70 e i 90 milioni di euro. Cifra che lo pone alla pari con alcuni top player del ruolo passati per la Serie A o ancora nel nostro calcio, come Pogba e Milinkovic-Savic. La Juventus ci pensa, ma intanto studia anche altri profili per rinforzare il centrocampo del futuro. Su tutti, il madrileno Isco e Christian Eriksen, stella danese che nella prossima estate si libererà a parametro zero dal Tottenham.