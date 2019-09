Il presente dei biancocelesti con un pensiero al passato e uno sguardo verso il futuro. Igli Tare, all'inizio della sua decima stagione da ds della Lazio, si è confessato in due lunghe interviste alla Gazzetta dello Sport e al Corriere dello Sport.

A proposito di giocatori, anche Milinkovic-Savic, diventato ormai oggetto del desiderio di diverse big europee, sarebbe potuto andare via quest'estate. L'uomo mercato capitolino è molto chiaro sulla situazione del serbo.

Se fosse partito, Yazici aveva le caratteristiche giuste per sostituirlo. Ma c'era anche un altro nome. Sergej è uno dei migliori al mondo. Se può valere 100 milioni? Ci sono giocatori che hanno un mercato a parte. Ora allungherà il contratto di un anno, ma sempre mantenendo gli equilibri giusti. Così come Correa che rinnoverà a breve. A Simone Inzaghi manca un attaccante come Fernando Llorente o qualcuno come lui? Stiamo parlando dell'arrivo di una riserva della riserva. In un gruppo dove gli equilibri sono fondamentali, la terza punta non è mai stata una priorità. Il sogno era mantenere questo gruppo intatto. Il problema vero era sulle fasce, con il 3-5-2 è fondamentale disporre di giocatori molto veloci. In più serviva un centrale difensivo forte. Llorente ci era stato offerto come tanti altri nomi, ma non era fattibile, gli equilibri sono ben precisi. Punto su un giovane come Adekanye, uscirà fuori