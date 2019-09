Il turco si è procurato una lesione al bicipite femorale della coscia destra che lo costringerà a restare ai box per almeno un mese.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 10/09/2019 17:44 | aggiornato 10/09/2019 17:49

Brutte notizie per Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma ha infatti appena saputo i risultati degli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto Cengiz Under in quel di Villa Stuart. L'esterno turco, infortunatosi la settimana scorsa durante un allenamento con la Turchia, si è procurato - riporta Sky Sport - una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Confermati dunque i timori iniziali. Under sarà ora costretto a restare ai box per almeno un mese prima di farsi rivedere sul prato verde. Il suo infortunio si aggiunge a quelli di Perotti, Spinazzola e Zappacosta.

Con ogni probabilità Under salterà le partite contro Sassuolo, Istanbul Basaksehir, Bologna, Atalanta, Lecce, Wolfsberg e Cagliari. La speranza del tecnico giallorosso è che torni il 20 ottobre per il match in casa della Sampdoria in programma dopo la pausa per le Nazionali.