In mostra le maglie Umbro a Milano per i 95 anni del brand di calcio

Milano, una mostra-evento per i 95 anni di Umbro, 12-14 settembre

Dal 12 al 14 settembre le maglie che hanno fatto la storia del brand inglese, in mostra a Milano in un evento unico in Italia.

0 condivisioni

di Antonio Cunazza - 10/09/2019 19:14 | aggiornato 10/09/2019 19:17

Share Condividi Twitta

Dal 12 al 14 settembre a Milano atterrerà un evento unico, che mescolerà storia del calcio e nostalgia, fra colori e ricordi di ogni appassionato. Si tratta della mostra-evento "Umbro 95", organizzata per festeggiare i 95 anni di vita del brand inglese, e porterà nel capoluogo lombardo altrettante maglie iconiche che hanno scritto pagine di storia del calcio europeo. La mostra sarà a ingresso gratuito (previa registrazione online, qui) e metterà in fila una serie di maglie che sono entrate nell'immaginario collettivo. Umbro è uno dei marchi più famosi al mondo nella produzione di divise da gioco ed è sempre stata legata, in particolare, al calcio inglese e al fascino delle sue squadre. A Milano si potranno ammirare alcuni pezzi unici, come le più famose maglie del Manchester United e dell'Inghilterra anni '90, ma anche maglie più vecchie, visto che Umbro ha firmato divise che hanno visto finali di coppa fin dagli anni '30, arrivando fino al Brasile campione del Mondo nel 1958 e nel 1970. Steven Gerrard, Michael Owen e David Beckham alla presentazione della maglia Umbro dell'Inghilterra per i Mondiali 2006. Milano, una mostra-evento per i 95 anni di Umbro, 12-14 settembre La mostra è stata organizzata in collaborazione con Nss Sports e Classic Football Shirts, e porterà la storia e i colori del calcio dal 12 al 14 settembre a BASE, in via Bergognone 34 a Milano, con questi orari: giovedì 12 settembre, dalle ore 18 alle ore 20

venerdì 13 settembre, dalle ore 10 alle ore 19

sabato 14 settembre, dalle ore 10 alle ore 18 Nel corso delle giornate ci saranno anche dei "talk" con esperti del settore e, fra venerdì e sabato, worskhop e due tornei di Subbuteo nel pomeriggio. "Umbro 95 - Lo stile in campo" ripercorre la storia del brand inglese fondato dai fratelli Humphreys nel 1924, in una bottega di Wilmslow, a sud di Manchester. Da allora il marchio divenne sinonimo di maglie da calcio e di football inglese, cominciando dalla finale di FA Cup 1934 quando entrambe le squadre in campo (Manchester City e Portsmouth) vestivano maglie Umbro. Poi arrivarono i campioni del mondo dell'Inghilterra (1966) e del Brasile ('58 e '70), fino agli anni '90 quando Umbro entro definitivamente nella moda iconica del decennio, grazie ai colori, ai tessuti e allo stile delle divise che diventarono per la prima volta abbigliamento casual indossato anche nella vita di tutti giorni, dai ragazzini fino ai cantanti pop.