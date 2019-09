Alle 10 della mattina seguente, però, i compagni lo hanno ritrovato in camera deceduto. Sul caso è stata aperta un'inchiesta dalla giustizia haitiana che cercherà di far luce su quanto successo. L'ipotesi è che Jairzinho Pieter sia rimasto vittima di un attacco cardiaco.

A soli 31 anni è morto Jairzinho Pieter, portiere della nazionale di Curaçao e del RKSV Centro Dominguito. L'estremo difensore classe 1987 è stato ritrovato privo di vita in una stanza d'albergo a Port-au-Prince, ad Haiti, dove si trovava per disputare con la sua selezione il match di Nations League della Concacaf contro Haiti.

