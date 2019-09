Le mie parole sono state forti, tutti hanno capito. Penso che la A si stia muovendo e spero che Uefa e Fifa faranno altrettanto. Così come la Football Association in Inghilterra. In Premier giocano molti miei amici. Ora però voglio pensare a giocare

Conte mi ha voluto a lungo, finalmente sono con lui. All'Inter siamo davvero un bel gruppo, come in Nazionale

Protagonista con l'Inter e con il Belgio. Romelu Lukaku ha segnato un gol (il 48esimo in 81 presenze con la Nazionale) e confezionato un assist nel 4-0 inflitto dai Diavoli Rossi alla Scozia a domicilio nel match valido per le qualificazioni a Euro 2020. Al termine della partita, l'ex attaccante del Manchester United ha parlato così in mixed zone:

