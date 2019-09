Le parole dell'attaccante spagnolo durante la conferenza stampa di presentazione.

di Redazione Fox Sports - 10/09/2019 14:46 | aggiornato 10/09/2019 15:31

Ecco Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo si presenta in conferenza stampa ai tifosi del Napoli e racconta la trattativa che lo ha portato alla corte di Carlo Ancelotti:

Il Napoli una grandissima squadra, la seconda in Italia negli ultimi anni. Avevo tanta voglia di proseguire in una grande squadra e di giocare la Champions League. Ho aspettato tre mesi, non è mai facile. Ho avuto tante opzioni ma alla fine per me era importante andare in un campionato importante come la Serie A che sta crescendo tanto. Non vedo l'ora di giocare

Sullo Scudetto:

Dobbiamo crederci, la pressione è tutta sulla Juventus. Noi dobbiamo stare lì e alla fine possiamo vincerlo. Guardando il Napoli da fuori pensavo che fosse una squadra incredibile, di altissima qualità. Bisogna solo crederci, la Juve è abituata a vincere, il Napoli no, invece serve fiducia. Non sarà facile, oltre alla Juve ci sono tante squadre forti in Italia, sarà dura, dobbiamo essere forti nella testa e non mollare. Se dovessi decidere, preferirei la Champions. Ho perso due finali e qualcosa ti rimane

Su Ancelotti:

Quando ti chiama uno come Ancelotti, subito ti convince, è veramente un grandissimo. Ha allenato le migliori squadre e volevo lavorare per lui. Per la Samp sono pronto. Certo, se devo giocare 90 minuti, non so se ce la posso fare. Darò del mio meglio come sempre, poi il mister deciderà cosa è meglio per la squadra

Sulle ultime esperienze: