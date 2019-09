"Griezmann desiderava giocare con Messi e Suarez". Parola di Diego Costa, che al canale Youtube "Que Partidazo" si è soffermato sul trasferimento di Antoine Griezmann al Barcellona e non solo.

Antoine - ha proseguito Diego Costa - voleva qualcosa di nuovo e adesso ce l'ha con la maglia blaugrana addosso. Tutti sappiamo che giocatore è, vuole fare sempre nuove esperienze ed è normale volesse andare lì per capire se può essere un giocatore importante come lo era all'Atletico. Non ho cercato di convincerlo a rimanere. La sua è stata una decisione normale ma ci ha sempre messo la faccia, non ha mai saltato un allenamento. Non possiamo parlare male di lui ma solo ringraziarlo