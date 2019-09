Il presidente degli azzurri è tornato a parlare della sconfitta contro la Juventus.

di Redazione Fox Sports - 10/09/2019 12:43 | aggiornato 10/09/2019 12:48

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in quel di Ginevra, dove è presente per l'assemblea dell'Eca. Tra gli argomenti affrontati c'è stato ovviamente ampio spazio per la sconfitta della sua squadra contro la Juventus:

A volte non bisogna rispettare i gradi di importanza all'interno della squadra. Chi è arrivato in ritardo deve lasciare posto a chi ha fatto tutta la preparazione. Però è difficile lasciare fuori i migliori e per questo non si possono attribuire degli errori ad Ancelotti

Sulla Champions League che vedrà il Napoli affrontare il Liverpool, ha detto:

Abbiamo battuto i Reds in amichevole con ampio margine (4-0, ndr), ma non vorrei che potesse dare ai nostri una certa tranquillità. Dobbiamo entrare in campo arrabbiatissimi, concentratissimi, come se si giocassero la partita dell’anno. Perché ogni partita deve essere la partita dell’anno, solo così si raggiungono obiettivi

Sul presidente dell'Inter Steven Zhang: