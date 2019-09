Durante l'ultima sessione estiva di calciomercato, Nicolò Zaniolo avrebbe potuto lasciare la Roma prima di legarsi ai giallorossi fino al 2024. Lo ha svelato l'agente del centrocampista italiano, Claudio Vigorelli, intervistato dal Daily Mail:

E sulla mancata convocazione in Nazionale da parte di Mancini ha detto:

Poi viene tirato in ballo Gascoigne:

Zaniolo lo ricorda molto per le sue qualità fisiche, ma ha un carattere molto più mite. Ora Fonseca lo sta utilizzando in mezzo al campo, una posizione che gli piace, dove può interpretare e giocare proprio come Gascoigne. Può essere devastante con la sua tecnica e la sua qualità. È un giocatore creativo che ha ritmo e muscoli, cosa rara in Italia

Di Zaniolo ha parlato anche il ct dell'Italia Under 21 Nicolato:

Zaniolo e Kean sono due giocatori di talento con grandissime qualità, ma devono rispettare le regole e fare la riflessione giusta su qualche errore. Devono fare un certo tipo di percorso, e capire che l'attività va svolta in un certo modo. Sbagliare non è un grande problema, semmai il problema è non imparare dagli errori. Fare il calciatore non è solo avere qualità di gioco, ma fare un insieme di cose nel lavoro di gruppo, con regole che non sono tante, ma vanno rispettate. Zaniolo può funzionare in qualsiasi ruolo, in qualsiasi zona del campo. L'abbiamo utilizzato in Nazionale in varie posizioni, le sue qualità sono di tale portata che può essere impiegato in qualsiasi parte