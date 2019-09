Gli arrivi di Griezmann e de Jong permettono ai blaugrana di togliere ai rivali storici il primo posto nella classifica del tetto massimo per gli stipendi.

10/09/2019

Dopo un paio di stagioni passate a guardare la targa al Real Madrid, il Barcellona torna a essere la squadra con il limite salariale più alto di tutta la Liga. I blaugrana, dopo la faraonica campagna estiva di calciomercato, hanno aumentato il loro tetto degli ingaggi di quasi 39 milioni di euro, portando il tetto salariale da 632,9 a 671,429 milioni. Merito, in primis, degli arrivi di Antoine Griezmann e Frenkie de Jong, due fuoriclasse i cui contratti incidono in maniera decisiva sulle casse dei catalani, basti pensare che l'attaccante francese arrivato dall'Atletico Madrid percepisce uno stipendio di circa 18 milioni di euro netti a stagione.

Il podio di questa speciale graduatoria è completato ovviamente dalle altre due big del calcio spagnolo, le squadre madrilene: al secondo posto si stanzia il Real, che ha aumentato il suo tetto di stipendi portandolo da 566,5 a 641,049, facendo registrare un rialzo di +74,55 milioni, mentre l'Atletico - che durante l'ultima campagna acquisti ha cambiato tanto - è passato dai 293 milioni del 2018/19 ai 348,5 di oggi, riducendo il gap con le prime due della classe.

Subito dietro alle grandi troviamo Siviglia e Valencia, guarda caso due delle compagini che ormai ogni anno partecipano alla battaglia per il quarto posto in campionato. Andare in Champions League aumenta i ricavi e permette ai club di investire di più, per questo andalusi e valenciani - a turno - fanno a gara per strapparsi di mano la qualificazione alla fase a gruppi del torneo continentale più importante del mondo. Scorrendo la classifica, tra le realtà presenti in top 10 troviamo anche Athletic, Betis, Real Sociedad, Espanyol e Villarreal: il Submarino Amarillo, al pari del Leganes, è l'unico ad aver diminuito le spese per gli stipendi, mentre tutti gli altri club - anche se di poco - le hanno incrementate.

Antoine Griezmann, fiammante rinforzo di mercato del Barcellona: il francese ha firmato un contratto fino al 2024 e percepirà 18 milioni di euro netti a stagione

Il tetto salariale rappresenta il limite massimo di spesa che può essere sostenuto da un club per la gestione degli stipendi dei propri tesserati, che siano giocatori o staff tecnico. Questo valore si ottiene tenendo conto dei vari ricavi che una società può ottenere in entrata (sponsorizzazioni, diritti tv, stadio e quant'altro) sottraendo loro le spese di gestione da sostenere nell'arco di una stagione. Tra queste rientrano i pagamenti degli emolumenti fissi e variabili, commissioni per gli agenti, ammortamenti vari e costi strutturali del club. Il tutto viene sottoposto direttamente alla Liga e, qualora non ci fossero problemi, successivamente approvato.

Come si diceva in precedenza, il Barcellona è la squadra che può permettersi di spendere di più in chiave stipendi, basti pensare che solo l'ingaggio di Lionel Messi tocca i 39 milioni di euro netti a stagione, il che fa dell'argentino il calciatore più pagato del mondo. Subito dopo di lui, oltre al già citato Griezmann, troviamo Luis Suarez, il quale si porta a casa la bellezza di 15 milioni di euro l'anno. Scendendo un po', con l'addio di Coutinho - che, va detto, ha aiutato la società a sgravarsi di un bel fardello economico pari a quasi 11 milioni - subito dopo il podio si posizionano Frenkie de Jong (10) milioni e Sergio Busquets (9,36 milioni), seguiti a ruota dal talento francese Ousmane Dembélé, fermo a quota 9.

Qualche spicciolo in meno lo guadagnano Gerard Piqué e Arturo Vidal, che tra parte fissa e variabile toccano gli 8,58 milioni, mentre il reietto Ivan Rakitic si ferma a 7,8. Di recente la società ha anche alzato lo stipendio a Jordi Alba, il cui contratto è stato uno degli ultimi a essere rinnovato in ordine cronologico: l'ex terzino del Siviglia oggi guadagna oltre 5 milioni di euro, niente male se si considera che il salario è stato praticamente triplicato. Chiudono la carrellata Marc Andre Ter-Stegen (4,68 milioni) e il trio composto da Samuel Umtiti, Nelson Semedo e Sergi Roberto, tutti fermi a 3,9. I meno pagati tra i potenziali titolari? Sono Clement Lenglet e Arthur, ai quali presto verrà ritoccato l'ingaggio verso l'alto, mentre per Jean Clair Todibo, il giovane Carles Aleñà e Junior Firpo non si conoscono al momento le cifre esatte dei rispettivi accordi con i blaugrana.

Quanto guadagnano i giocatori del Barcellona (*)

Lionel Messi (39)

Antoine Griezmann (18)

Luis Suarez (15)

Frenkie de Jong (10)

Sergio Busquest (9,36)

Ousmane Dembélé (9)

Gerard Piqué (8,58)

Arturo Vidal (8,58)

Ivan Rakitic (7,8)

Jordi Alba (5,2)

Marc Andre Ter-Stegen (4,8)

Samuel Umtiti (3,9)

Nelson Semedo (3,9)

Sergi Roberto (3,9)

Clement Lenglet (3,64)

Arthur (3,12)

* cifre in milioni di euro netti a stagione