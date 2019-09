La stella della Nazionale femminile statunitense parla del caso Mayorga.

di Redazione Fox Sports - 10/09/2019 08:50 | aggiornato 10/09/2019 11:55

Si torna a parlare del caso Kathryn Mayorga. A farlo è Alex Morgan, stella della Nazionale femminile statunitense che è stata intervistata da Sports Illustrated e si è soffermata sull'accusa di stupro rivolta al fuoriclasse portoghese per un fatto risalente al 2009 e per cui - secondo la procura statunitense - l'attaccante della Juventus non sarà processato perché le accuse "non possono essere dimostrate oltre ogni ragionevole dubbio".

Ci sono troppe prove - ha esordito Alex Morgan - per potere coprire quella storia. Le accuse sono state archiviate e lui è tornato a giocare, ma io credo che il denaro aiuti sempre in queste situazioni. È importante continuare a sostenere le donne quando si trovano in una posizione vulnerabile

Sul prossimo incontro con Ronaldo, in programma il 23 settembre alla Scala di Milano per la cerimonia di consegna dei Fifa The Best Awards, ha detto: