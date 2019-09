Si sceglie il primo finalista di King of the Ring e le quattro horsewomen della WWE si affrontano sul ring.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 09/09/2019 15:30 | aggiornato 09/09/2019 19:35

Questa notte, dal Madison Square Garden di New York, sarà il momento dell'ultima puntata di Raw prima del prossimo PPV della WWE, Clash of Champions (in programma il 15 settembre 2019 allo Spectrum Center di Charlotte, North Carolina). Sarà uno show assolutamente da non perdere, perché decreterà il primo finalista del torneo King of the Ring.

Saranno in tre a sfidarsi in questo match dopo il finale convulso della scorsa settimana: Ricochet, Baron Corbin e Samoa Joe, solo uno di loro avrà l'opportunità di diventare Re a Clash of Champions.

In programma per stasera poi un altro importante appuntamento, visto che "Stone Cold" Steve Austin dovrà fare da moderatore tra Braun Strowman e Seth Rollins nella firma dei contratti per l'Universal Championship Match. E ancora, altro motivo di interesse della puntata di Raw del 9 settembre 2019 è l'incontro tra le quattro horsewomen della WWE, visto che Sasha Banks e Bayley affronteranno Becky Lynch e Charlotte Flair, tornare per l'occasione a fare coppia dopo gli attacchi subiti negli scorsi show.

WWE Stone Cold Steve Austin farà da mediatore a WWE Raw

WWE Raw 9 settembre 2019

E ancora, Rey Mysterio tornerà in azione per affrontare Gran Metalik, mentre Cedric Alexander cercherà vendetta nel suo match contro AJ Styles, dopo che quest'ultimo gli ha di fatto impedito di proseguire il suo cammino nel torneo King of the Ring.

Questo e molto altro nel corso di questa puntata, che vi racconteremo come sempre qui su FOXSports.it, nella rubrica WWE-ek Raw, dove troverete WWE News e Highlights dello show.

AGGIORNAMENTI A PARTIRE DALLE 7 DI DOMANI...