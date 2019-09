Neymar sa che ha commesso degli sbagli, ma sono certo che non avesse cattive intenzioni. È un ragazzo fantastico e spero possa disputare una stagione straordinaria, visto che ricorrono i 50 anni dalla fondazione del club. Tutti contiamo su di lui. Tuchel mi confidò che avrebbe potuto giocare già contro il Metz. Anche la dirigenza crede in lui, altrimenti avrebbero trovato il modo per cederlo

Alla fine Neymar è rimasto al PSG. Corteggiato a lungo dal Real Madrid e dal Barcellona e vicinissimo al ritorno in blaugrana negli ultimi giorni di mercato, il brasiliano ha poi finito per ritrovarsi ancora all'ombra della Torre Eiffel. Proprio di lui ha parlato Thiago Silva, capitano del PSG e suo compagno anche nella Nazionale brasiliana:

