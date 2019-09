La nuova terza maglia dell'Inter celebra i trionfi recenti del club

Inter, Gotze in pugno: può arrivare a parametro zero

Nike ha voluto inserire il proprio logo modello "Futura", come già visto in altre terze maglie di quest'anno, proprio in scia alla moda contemporanea che riprende i colori e lo stile degli anni '90. Nella trama della maglia, poi, la scritta "Inter" e il logo del club compaiono in modo discreto appena accennati da variazioni chiaroscuro della tonalità di fondo.

Il richiamo principale nella nuova terza maglia dei nerazzurri è senz'altro quello alla stagione 1997/1998, quando l'Inter di Gigi Simoni vinse la Coppa Uefa in finale a Parigi contro la Lazio. L'Inter di Ronaldo e la famosa maglia a righe orizzontali grigio-nere sono richiamate da quello stesso abbinamento nero/giallo che già era presente in quella stagione.

La nuova terza maglia dell'Inter è un tuffo nel passato, declinato sui dettami della moda attuale. Presentata in queste ore, la divisa riprende dettagli e colori che ricordano i trionfi recenti più importanti del club nerazzurro, da Ronaldo fino al Triplete, e li mescola in chiave streetwear contemporaneo.

