Il centrale della Nazionale risponde all'attaccante armeno dopo la partita con la Finlandia.

di Redazione Fox Sports - 09/09/2019 12:25 | aggiornato 09/09/2019 12:30

Al termine di Finlandia-Italia, match delle qualificazioni ai prossimi Europei che ha visto gli Azzurri imporsi per 2-1 (reti di Immobile e Jorginho su rigore), Leonardo Bonucci è tornato a parlare di Karapetyan, attaccante armeno che è stato espulso per doppia ammonizione durante Armenia-Italia per una presunta gomitata rifilata proprio al difensore della Juventus.

Partendo dal presupposto che io non devo dare spiegazioni a nessuno - ha esordito Bonucci a Rai Sport - ho sempre fatto parlare il campo. Ho una ferita sull'arcata sopraccigliare, con due punti, quindi io sono saltato con lui e il mio gesto è stato solo per proteggermi dall'infortunio che avevo avuto all'occhio

Bonucci ha proseguito: