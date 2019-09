Neanche il tempo di godersi l'ennesima, storica vittoria a UFC 242 che Khabib Nurmagomedov deve fare i conti con i prossimi sfidanti al suo titolo di campione indiscusso dei pesi leggeri. E, come spesso gli accade, a sorpresa sbuca il nome di Conor McGregor.

Il fighter irlandese, inattivo proprio dalla sconfitta contro The Eagle nel match dell'ottobre 2018, ha infatti postato su Twitter un messaggio molto eloquente chiedendo una rivincita nell'evento che la federazione terrà in Russia a novembre.

Un incontro che avrebbe potenzialità clamorose anche perché disputato nella patria di Nurmagomedov ma per ora Dana White frena: il patron UFC ha infatti parlato nella conferenza stampa spiegando che il prossimo sfidante per la cintura dovrebbe essere Tony Ferguson.

Intanto però sono arrivate risposte contrastanti alla richiesta di McGregor su Twitter, su tutte spicca quella di Justin Gaethje che ha risposto insultando pesantemente The Notorious tirando persino in ballo la sua famiglia.

😂 you’re a tool. You have lost everything already. You are a shit human, father, and husband. Fuck you.