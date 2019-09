Europei 2020, il Portogallo si rilancia: 4-2 in Serbia. Ronaldo in gol

Una scena inusuale specialmente per il tentativo di fuorigioco, ma l'intervento volante di Lima non ha permesso ad Andorra di strappare un punto vista la rete di Tufan all'ultimo minuto. Ma l'immagine della linea difensiva altissima rimarrà una delle più strane di questi gironi di qualificazione a Euro 2020 .

Scena incredibile in Turchia-Andorra, partita valida per le qualificazioni a Euro 2020 terminata 1-0 per i padroni di casa che hanno faticato per portare a casa 3 punti pesantissimi con una rete al 90esimo.

