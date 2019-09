Un professionista non può rifiutarsi di giocare, è una cosa gravissima e Nkoulou ha mancato di serietà. Prende lo stipendio e deve scendere in campo quando è chiamato, UEFA e FIFA dovrebbero intervenire in casi come questo. Meriterebbe almeno 4 anni di squalifica senza percepire stipendio.

Il commento più duro arriva da una leggenda granata come Graziani che ai microfoni di Toronews ha attaccato senza trattenersi l'ex giocatore del Marsiglia auspicando per lui una durissima sanzione.

