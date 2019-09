Hanno semplicemente chiesto al centrocampista del Manchester United e della Serbia un regalo e lui non ha certo detto no. Così al termine della partita tra Serbia e Portogallo, Matic ha aspettato che Cristiano Ronaldo uscisse dallo spogliatoio, portando con sé suo figlio e l'amico. Ovviamente CR7 ha detto subito sì e dopo aver dato il cinque a entrambi, si è immortalato con loro, con Nemanja nella veste di fotografo d'eccezione.

Quando un bambino gli chiede una foto, difficilmente Cristiano Ronaldo si tira indietro. La disponibilità del campione portoghese con i suoi piccoli fan è fuori da ogni dubbio, almeno per quelli che riescono ad avvicinarsi quanto basta per esprimere la loro richiesta.

