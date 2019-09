Foden ha giocato nella partita della sua Nazionale contro la Turchia e nonostante la "ruggine" è stato protagonista con due assist per il 3-2 finale in rimonta. E il 19enne spera che il tecnico del Manchester City fosse davanti alla tv.

Guardiola ha le sue opinioni ma io so di essere pronto per giocare. Voglio mostrarglielo ogni giorno in allenamento e ci sono alcuni compagni che mi consigliano di essere paziente. Ovviamente però voglio scendere in campo più spesso.

Qualche settimana fa Pep Guardiola lo ha definito addirittura il più grande talento che ha mai visto in vita sua, ora Phil Foden ha iniziato la stagione trovando pochissimo spazio nel Manchester City e reclama qualche possibilità in più.

Il talento dei Citizens punge il suo allenatore che per ora gli ha dato poco spazio: "So che devo essere paziente ma voglio giocare".

