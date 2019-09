Reduce da una stagione strepitosa, il difensore olandese è pronto a rinnovare con i Reds fino al 2025 con paga quasi raddoppiata anche a causa dell'acquisto da parte del Manchester United del centrale ex Leicester.

di Simone Cola - 08/09/2019 12:40 | aggiornato 08/09/2019 12:43

Miglior calciatore dell'ultima edizione della Premier League, migliore in campo nella finale di Champions League vinta dal suo Liverpool sul Tottenham, calciatore dell'anno UEFA davanti a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. L'ultima stagione è stata quella della definitiva consacrazione per Virgil Van Dijk, insostituibile e insuperabile perno difensivo dei Reds di Jurgen Klopp e candidato più che credibile nella corsa al Pallone d'Oro 2019 che sarà assegnato a dicembre.

Acquistato dal Liverpool nel dicembre del 2017, che versò al Southampton la cifra-record per un difensore di 84 milioni di euro, l'olandese ha smentito tutti quelli che si erano dichiarati scettici sull'utilità di investire una cifra tanto importante per un difensore, dando anzi il via a quella che può essere definita una vera e propria rivalutazione del ruolo e aprendo la strada ad altri importanti investimenti in una categoria forse troppo a lungo snobbata rispetto agli attaccanti.

Perché per vincere è fondamentale avere in squadra chi i gol li segna ma anche, naturalmente, chi li evita. Una lezione che ha fatto sua anche Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United che in estate ha investito pesantemente per portare Harry Maguire all'Old Trafford. Costato 87 milioni di euro, l'ex difensore del Leicester ha battuto il record di spesa nel ruolo stabilito proprio da Van Dijk: che adesso, anche grazie a questo trasferimento, riceverà un robusto rinnovo da parte dei Reds.

Nella stagione 2018/2019 Virgil Van Dijk ha trascinato il Liverpool a sfiorare la vittoria in Premier League e alla conquista della Champions League.

Liverpool, la risposta al Manchester United e a Maguire: maxi rinnovo per Van Dijk

A riportare la notizia sono il Sun e il Mirror: nonostante Van Dijk sia legato al Liverpool da un contratto che scade nel 2023 e che comunque gli porta in tasca la già ragguardevole cifra di 125mila sterline a settimana (poco più di 6,5 milioni di euro all'anno) presto l'accordo verrà rinnovato. Le parti anzi sarebbero praticamente ai dettagli per un nuovo accordo con scadenza spostata al 2025 e ingaggio che arriverà a 200mila sterline alla settimana, oltre 10,5 milioni di euro a stagione.

Cosa c'entra Maguire? Secondo i tabloid inglesi il passaggio del difensore inglese dal Leicester al Manchester United sarebbe stato determinante per il nuovo accordo tra Van Dijk e il Liverpool, che intende riconoscere a quello che viene considerato il difensore più forte del mondo un trattamento adeguato e allo stesso tempo ha voluto rispondere ai Red Devils e al loro nuovo strapagato centrale.

Il nuovo accordo prevede bonus decisamente ridotti in caso di vittorie rispetto a quello precedente ma una paga base quasi raddoppiata, il segnale evidente di come il Liverpool non abbia più alcun bisogno di "scoprire" Van Dijk e dell'importanza che il centrale avrà nel presente e nel futuro del club: nell'estate del 2025 l'olandese avrà compiuto da poco 34 anni, e ad Anfield sono più che sicuri che sarà ancora tra i migliori in circolazione nel ruolo se non il migliore in assoluto.