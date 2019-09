Le parti sono pronte a rinnovare il loro rapporto: i bianconeri incasseranno una cifra simile a quella percepita da Adidas.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 08/09/2019 10:22 | aggiornato 08/09/2019 10:26

La Juventus e Jeep sono pronti a rinnovare il loro rapporto di sponsorizzazione, con soddisfazione reciproca delle parti che in questi anni hanno cementato una fruttuosa collaborazione per entrambe.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri cambieranno i termini economici con il loro sponsor che dovrebbe versare nelle casse dei bianconeri la somma di circa 50 milioni di euro a stagione, più che raddoppiata dai 16 più bonus attuali.

La proposta è stata accettata da Jeep che ha avuto un notevole ritorno di immagine grazie all'approdo a Torino di un colosso mediatico come Cristiano Ronaldo. In più la vicinanza fra l'ambiente Juventus e la FCA ha reso molto più semplici le trattative che avvicineranno i ricavi a quelli che i campioni d'Italia si sono assicurati grazie al rinnovo con Adidas a fine 2018. Un deciso passo in avanti dal punto di vista economico, non ai livelli delle superpotenze europee come le big spagnole o inglesi, ma sicuramente importante per la Vecchia Signora.