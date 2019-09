Formula 1, GP Italia 2019: segui la diretta live della gara

Tutti gli aggiornamenti sulla gara di Formula 1 a Monza.

di Matteo Bellan - 08/09/2019 14:47 | aggiornato 08/09/2019 15:59

Formula 1, GP Italia 2019: diretta live e risultati gara

31/53 - La gara è ripartita, Leclerc ha Hamilton a meno di 1". Terzo Bottas, che con gomme più nuove sta recuperando parecchio. Poi le Renault di Ricciardo e Hulkenberg. Sesto Giovinazzi, davanti ad Albon e Perez. Top 10 completata da Magnussen e Norris. Verstappen passa Gasly, è undicesimo.

30/53 - Hamilton continua a tallonare Leclerc. Bottas è terzo a oltre 6". Quarto Ricciardo, mentre Hulkenberg si ferma e mantiene la quinta piazza. Kvyat fuori alla prima variante, altra Virtual Safety-Car! Ricciardo ne approfitta per fare il pit-stop.

29/53 - Virtual Safety-Car per rimuovere la McLaren di Sainz dalla pista. La pratica viene archiviata in breve e la corsa può ripartire normalmente.

28/53 - Bottas fa la sosta, rientra dietro a Ricciardo (deve ancora fermarsi). Leclerc torna leader, con Hamilton sempre attaccato. In corso la girandola dei pit-stop per diversi piloti. Sainz si deve fermare, la sua gomma anteriore destra non è ben fissata. Peccato, stava facendo un'ottima gara.

26/53 - Leclerc infila Ricciardo alla prima curva, poco dopo anche Hamilton fa lo stesso.

24/53 - BANDIERA BIANCO-NERA PER LECLERC, CHE DEVE STARE ATTENTO PER NON ESSERE SQUALIFICATO! Hamilton è sempre vicino al pilota Ferrari. Intanto Bottas è sempre leader con Ricciardo secondo. Verstappen è decimo, Vettel diciannovesimo a pochi decimi da Raikkonen.

Gara difficile per Max Verstappen, partito dall'ultima posizione della griglia a Monza.

23/53 - Leclerc passa Hulkenberg, imitato anche da Hamilton. Poi Lewis attacca Charles e finisce fuori pista, riuscendo poi a rientrare non distante dal monegasco.

22/53 - Hamilton vicinissimo a Leclerc, il quale ha Hulkenberg davanti e deve sbarazzarsene.

21/53 - Leclerc rientra per montare gomme bianche dure e riesce a stare davanti ad Hamilton, che però ha pneumatici più caldi (e morbidi) e può attaccare! Bottas ora è leader della corsa, precedendo Ricciardo e Hulkenberg.

20/53 - Sosta per Hamilton, che monta gomme gialle medie! Lewis rientra quinto alle spalle delle Renault. Leclerc deve spingere per non uscire dietro all'inglese.

19/53 - Leclerc mantiene la leadership con 1"6 su Hamilton.

15/53 - Leclerc ha un vantaggio di 1"6 su Hamilton, che a sua volta precede di 1"4 Bottas. Intanto Albon è settimo dopo aver passato Giovinazzi, mentre Verstappen sale al quindicesimo posto in seguito al sorpasso su Raikkonen. Penalità anche per Stroll, che dopo il contatto con Vettel ha fatto una manovra pericolosa coinvolgendo Gasly.

13/53 - Vettel rientra per scontare i 10" di stop&go. Rientra ventesimo, ultimo.

12/53 - VETTEL PENALIZZATO DI 10" PER IL CONTATTO CON STROLL. Seb è rientrato in pista in maniera non sicura e giustamente è stato punito.

LAP 13/53



Vettel has been given a 10 second stop and go penalty, for returning to the track in an unsafe manner#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/tHVnTcKhsr — Formula 1 (@F1) September 8, 2019

10/53 - Leclerc non guadagna su Hamilton, il gap rimane sempre il medesimo. Bottas a 1"4 dal compagno e con margine sulla coppia Renault Ricciardo-Hulkenberg. Bene Sainz e Giovinazzi, sesto e settimo rispettivamente. Ottavo Albon, poi Kvyat e Magnussen a completare la top 10. Raikkonen quindicesimo, Verstappen diciassettesimo e Vettel diciannovesimo.

8/53 - Leclerc sempre leader della gara di F1 a Monza, vantaggio di 1"2 su Hamilton. Bottas a 1"8 da Lewis, poi Ricciardo e Hulkenberg. Vettel sotto investigazione per la manovra commessa in precedenza mentre arrivava Stroll. Il tedesco è diciannovesimo, solo Grosjean dietro di lui.

7/53 - Vettel fa una sosta per cambiare l'ala anteriore e monta gomme bianche dure. Rientra in pista ultimo.

6/53 - CLAMOROSO ERRORE DI VETTEL! Il tedesco si gira alla Ascari e nel tentativo di ripartire va a toccarsi con Stroll, rompendo l'ala anteriore. Doppio sbaglio commesso dal pilota Ferrari.

Sorprendente errore di Sebastian Vettel nella gara di Monza, coinvolto anche Lance Stroll in un contatto successivo

5/53 - Leclerc ha 1"5 su Hamilton, mentre Vettel è più vicino a Bottas ora. Ricciardo ha superato Hulkenberg, prendendosi la quinta piazza. Lotta tra piloti Renault.

4/53 - Leclerc ha 1"2 su Hamilton, il quale ha Bottas a meno di 1". Vettel a 1"3 dal finlandese.

3/53 - Leclerc vuole allungare, ma Hamilton non molla ed è a circa 1". Intanto è lotta tra Sainz e Albon, il secondo finisce fuori pista e perde posizioni finendo undicesimo. Giovinazzi e Magnussen ne approfittano superandolo.

2/53 - Vettel passa Hulkenberg e si riprende il quarto posto. Verstappen deve fare una sosta, cambiando anche l'ala anteriore, dopo un contatto alla partenza.

1/53 - VIA! Leclerc riesce a mantenere la prima posizione, seguito da Hamilton e Bottas. Vettel quinto, passato dalla Renault di Hulkenberg. Sesto Ricciardo, poi Stroll e Sainz. Albon e Giovinazzi completano la top 10.

15:10 - Inizia il giro di formazione!

15:00 - Siamo a 10 minuti dallo start!

Clouds are hovering over Monza as the countdown to lights out continues 👀🌥️#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/mPNLnvjoEi — Formula 1 (@F1) September 8, 2019

14:55 - Parte l'inno d'Italia, tutti in piedi sulle tribune e in pista. Le monoposto sono già schierate sulla griglia. In cielo le strepitose Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare Italiana.

14:50 - Mancano solamente 20 minuti all'inizio dell'attesa gara di Formula 1 a Monza!

Lewis Hamilton scatta al fianco di Charles Leclerc ed è uno dei favoriti per la vittoria a Monza

F1, il riepilogo dopo le qualifiche a Monza

Alle 15:10 prenderà il via l'attesa gara del Gran Premio d'Italia 2019 di Formula 1. Questo appuntamento è sempre uno dei più sentiti della stagione, vista la grande passione dei tifosi italiani. Sulle tribune c'è una marea rossa di supporter della Ferrari, pronti a sostenere la scuderia di Maranello. La vittoria a Monza manca dal 2010, quando fu Fernando Alonso a regalare il successo al team. Oggi gli ingredienti per una corsa spettacolare e un ritorno del Cavallino Rampante sul gradino più alto del podio sembrano esserci. Attenzione, comunque, alla Mercedes: sempre forte sul passo e da non sottovalutare mai.

A partire dalla pole position c'è Charles Leclerc, che nelle discusse qualifiche del sabato ha messo la propria Ferrari davanti a tutte le altre monoposto. Il monegasco, carico dopo il trionfo a Spa-Francorchamps, ha voglia di fare il bis sullo storico circuito brianzolo. Ma al suo fianco scatterà un fenomeno come Lewis Hamilton, pronto a dargli del filo da torcere già alla partenza. Dietro partono Valtteri Bottas con la seconda Mercedes e Sebastian Vettel con l'altra rossa. Allo start della gara possono esserci subito scintille.

Ottima terza fila per la Renault, che con Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg punta ad ottenere un ottimo risultato dopo una stagione deludente finora. In quarta troviamo Carlos Sainz su McLaren e Alexander Albon su Red Bull, in quinta Lance Stroll (Racing Point) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Scatta dalla pit-lane Kimi Raikkonen (montata una nuova power unit Ferrari oggi), mentre Max Verstappen deve partire ultimo dato che in Red Bull hanno deciso di montare il quarto motore stagionale. Di seguito la griglia di partenza completa della gara di F1 a Monza.

PRIMA FILA

Charles Leclerc- Ferrari

Lewis Hamilton - Mercedes

SECONDA FILA

Valtteri Bottas - Mercedes

Sebastian Vettel - Ferrari

TERZA FILA

Daniel Ricciardo - Renault

Nico Hulkenberg - Renault

QUARTA FILA

Carlos Sainz - McLaren

Alexander Albon - Red Bull

QUINTA FILA

Lance Stroll - Racing Point

Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo Racing

SESTA FILA

Kevin Magnussen - Haas

Daniil Kvyat - Toro Rosso

SETTIMA FILA

Romain Grosjean - Haas

George Russell - Williams

OTTAVA FILA

Robert Kubica - Williams

Lando Norris - McLaren

NONA FILA

Pierre Gasly - Toro Rosso

Sergio Perez - Racing Point

DECIMA FILA

Max Verstappen - Red Bull

Kimi Raikkonen partirà dalla pit lane