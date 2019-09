I Red Devils non trovano l'accordo con il portiere spagnolo in scadenza nel 2020: i bianconeri sfidano il PSG.

di Redazione Fox Sports - 08/09/2019 08:15 | aggiornato 08/09/2019 08:20

La Juventus pensa già al futuro e come ci ha abituati negli ultimi anni, sul calciomercato i bianconeri amano muoversi con largo anticipo per i giocatori che in estate si libereranno dai loro contratti a parametro zero. L'ultimo nome è quello di David De Gea.

Secondo quanto riportato da Express e Mirror, il portiere spagnolo continua a rifiutare le ricche proposte di rinnovo col Manchester United e la pazienza dei Red Devils si sarebbe ufficialmente esaurita. I bianconeri quindi sarebbero pronti all'assalto ma con la concorrenza del PSG.

I campioni di Francia pensano da tempo a De Gea che però non ha lasciato lo United nonostante le diverse voci di calciomercato che lo riguardavano: se l'ex portiere dell'Atletico Madrid si libererà a zero, Juventus e PSG sono in prima linea per accaparrarselo dopo ovviamente aver liberato le rispettive porte dai titolari attuali Szczesny e Keylor Navas.